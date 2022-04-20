Üç Kız Kardeş 10. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle | VİDEO

Üç Kız Kardeş 10. Bölüm fragmanı, dizinin 19 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümünü izleyen diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Son bölümde Rüçhan’ın hırsızlıkla suçlanması sonucu tüm aile alt üst olurken, Sadık’ın başına gelenler herkesi korkutur. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken Üç Kız Kardeş 10. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar. Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizisi Üç Kız Kardeş bu hafta 9. Bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünü izleyen diziseverler, gelecek hafta neler olacak diye merak ederek Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ve önizlemesini inceliyor. Kanal D Üç Kız Kardeş 10. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta yaşanacak olaylar belli oldu. İşte yeni bölüm fragmanı!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan'ın hırsızlık suçlamaları sonunda buna kalbi dayanamayan Sadık fenalaşır. Hastaneye kaldırılan Sadık'ın durumu kritiktir. Türkan bu durumdan Rüçhan'ı sorumlu tutar.