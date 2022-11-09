Üç Kız Kardeş 26. Bölüm fragmanı yayında! ‘’Nesrin Türkan'a sırtını dönüyor’’

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi 8 Kasım Salı akşamı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün ardından Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle ekranı Kanal D tarafından paylaşıldı. Dizinin yeni bölümüne dair detayları görmek isteyen seyirciler ‘’Üç Kız Kardeş 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 26. Bölüm fragmanı izle ve tüm detaylar.

Kanal D'nin her Salı akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Üç Kız Kardeş son olarak 25. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından Üç Kız Kardeş 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece ''Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusu yanıt buldu. Yeni bölümde, Yaşananlardan sonra Türkan annesi ile görüşmek için baba evine gidiyor. Ancak Nesrin kızının yüzüne bile bakmıyor. Sadık ise Türkan'ı affetmiyor. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 26. bölüm fragmanı izle!