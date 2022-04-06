Video Medya Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı izle! ''O bebeğin babası ben miyim''
Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı izle! ''O bebeğin babası ben miyim''

Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı izle! ''O bebeğin babası ben miyim''

06.04.2022 | 10:12

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısında. Somer ve Türkan'ın evliliği zorlukların içinde ayakta kalmaya çalışırken Dönüş ve Derya'nın kardeşliği inişli çıkışlı seyretmeye devam etmektedir. Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sevenleri her hafta Üç Kız Kardeş'i ilgiyle takip ediyor. Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle!

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Her Salı Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın gibi isimlerin paylaştığı Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyircilerin merakla beklediği Türkan Somer aşkı gün geçtikçe heyecanını artırmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı ile gündemde. Fragmanda Somer'in Mine'ye bebeğin babası ben miyim diye sorması dengeleri değiştirecek. İşte Kanal D Üç Kız Kardeş 8. bölüm fragmanı izle!

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