YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE: Kim vuruldu, Kazım mı Ferit mi? Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında | VİDEO 26.01.2023 | 00:16 Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 27 Ocak Cuma akşamı 19. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u başrollerde buluşturan Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Seyran’ın işe başlamasına kızan Ferit, Pelin'i yalıya getirdi. Yayınlanan fragmanın son sahnesine silah sesleri damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı... VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 19. bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden izleyiciler, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalarına başladı. Fragmanın son sahnesinde silahlar patladı. Vurulan Ferit mi, yoksa Seyran'ın babası Kazım Ağa mı? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümde yaşanacaklar!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izlemek için: https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/19-bolum-2-fragman