Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı: Kazım Ağa mı Ferit mi vuruldu? İzleyici şokta! 30.01.2023 | 12:51 Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in üstlendiği Yalı Çapkını yeni bölümleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yayınlanan bölümde Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında Kazım Ağa mı Ferit mi vuruldu? Merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Yayınlanan son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam etmişti. İşte son bölümde yaşananlar ve Yalı Çapkını yeni bölüm detayları

YALI ÇAPKINI 20. FRAGMANI İZLE

27 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.