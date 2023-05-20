Yalı Çapkını 33. Bölüm TEK PARÇA İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını SON BÖLÜM FULL İZLE | Fuat öldü mü? | Video 20.05.2023 | 11:47 Yalı Çapkını 33. Bölüm izle Star TV canlı yayın ekranı yayında. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım yeni bölümü ile ekranlarda. Bu hafta Seyran ve Ferit aşkı nasıl şekillenecek merak konusu. Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz olarak yayında. İşte, Star TV Yalı Çapkını 33. Bölüm izle linki 'https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/33-bolum' VİDEO DEVAM EDİYOR

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.