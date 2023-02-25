Video Medya Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle: ''Ben sana güvenemeyecek miyim?'' Star TV Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle: ''Ben sana güvenemeyecek miyim?'' Star TV Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle: ''Ben sana güvenemeyecek miyim?'' Star TV Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO

24.02.2023 | 23:52

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisinin 24 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelen 21. Bölümünde Seyran’ın anlattıkları karşısında öfkelenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eder. Son bölümün hemen ardından Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı Star TV tarafından paylaşıldı. İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanı izle…

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