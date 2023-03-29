Dua nasıl edilir? Kimlerin duası kabul olur? Kötünün duası daha mı çabuk kabul edilir?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.
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