Nihat Hatipoğlu "Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmak günah mı" sorusunu yanıtladı | Video
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanan programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Hatipoğlu, bir izleyiciden gelen "Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmak günah mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi.