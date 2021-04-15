Video Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu "Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmak günah mı" sorusunu yanıtladı | Video

Nihat Hatipoğlu "Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmak günah mı" sorusunu yanıtladı | Video

Nihat Hatipoğlu
15.04.2021 | 12:30

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanan programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Hatipoğlu, bir izleyiciden gelen "Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmak günah mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi.

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