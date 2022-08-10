Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:32
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 10.08.2022 | 11:09
11:39
04:54
25:47
07:01
İşte 5 kilo yağdan verdiren su içme tekniği | Video 22.07.2022 | 10:35
11:39
"Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek" | Video 14.07.2022 | 09:48
06:02
Komplo teorileri nedeniyle aileler topuk kanı taramasını reddediyor | Video 13.07.2022 | 10:48
02:08
07:20
Uzmanından “güneş kremi” uyarısı | Video 04.07.2022 | 14:58
18:15
11:39
"Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek" Uzman isim açıkladı | Video 01.07.2022 | 09:46
22:39
Bakan Koca'dan hekimlerle ilgili önemli paylaşım | Video 26.06.2022 | 23:03
07:01
Günde ne kadar su içmeliyiz? İşte zayıflatan su içme teknikleri | Video 23.06.2022 | 11:01
03:22
09:43
02:22
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'Merdiven altı' tehlike | Video 08.06.2022 | 10:48
03:40
Kolik ve gaz sorunu olan bebekler SPA ve masajla rahatlıyor | Video 05.06.2022 | 09:26
03:33
04:33
Maskeler kalkınca diş estetiğine rağbet arttı | Video 26.05.2022 | 11:08
01:35
Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği açıklaması geldi | Video 22.05.2022 | 13:04
İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı saptandı.