Video Sağlık Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video

Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video

10.08.2022 | 11:09

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İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı saptandı.

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