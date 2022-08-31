Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video

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Kar kış demeden her gün 20-30 dakika yürümek gerektiğini belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın nasıl beslendiğini açıklayarak vücudun hastalıklara karşı direncini artıracak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Karatay, "Kışın lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Onlar prebiyotiktir. Prebiyotik nedir? prebiyotikler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri besler, çoğalmasını sağlar. Probiyotik ise canlı bakteri içeren yiyeceklerdir, vücuda girmesi gerekir" ifadelerini kullandı.