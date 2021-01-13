Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı: E Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır? | Video
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Son dakika haberleri... Aşı randevusu oluşturma süreci başladı. E-devlet, e-nabız, MHRS üzerinden aşı randevusu alacak olan vatandaşlar , risk ve yaş gruplarına göre belirlendi. KOVİD-19 aşı takvimi ile, saatlik olarak aşı randevusu alınabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, covid aşı randevusu nasıl alınır ve risk grubunda olup olmadığınızı nasıl öğrenirsiniz.