Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı: E Devlet ile aşı randevusu nasıl alınır? | Video

Son dakika haberleri... Aşı randevusu oluşturma süreci başladı. E-devlet, e-nabız, MHRS üzerinden aşı randevusu alacak olan vatandaşlar , risk ve yaş gruplarına göre belirlendi. KOVİD-19 aşı takvimi ile, saatlik olarak aşı randevusu alınabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, covid aşı randevusu nasıl alınır ve risk grubunda olup olmadığınızı nasıl öğrenirsiniz.