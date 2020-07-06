Ahmet Çakar'dan Fatih Terim için flaş sözler: Zirvede bıraksın
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Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi. Zorlu karşılaşmayı değerlendiren Beyaz TV yorumcusu ve Sabah yazarı Ahmet Çakar, "Zirvede bırakan herkes ama herkes müthiş hatırlanır. Eğer zirvede bırakmazsan ayağa düşersin. Zirvede bırakmak çok önemli. Fatih Terim hala Galatasaray camiasının en büyük sportif efsanesidir. 9'da 8 şampiyonluk yeter" dedi.