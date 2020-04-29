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Altay Bayındır İçin Premier Lig İddiası 29.04.2020 | 17:27
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01:03
Beşiktaş'ta maaş indirimi görüşmeleri sürüyor 29.04.2020 | 14:41
02:23
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020 | 14:41
01:04
Trabzonspor'dan transfer hamlesi 29.04.2020 | 14:40
05:26
Hüseyin Çimşir: Hakem hataları sonuca etki etti 29.04.2020 | 14:40
01:18
Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi 29.04.2020 | 14:40
01:12
Fenerbahçe'den Caulker harekatı 29.04.2020 | 14:39
00:51
Altay Bayındır'a Premier Lig'den talip var iddiası 29.04.2020 | 14:38
01:13
Fenerbahçe scout ağını genişletiyor 29.04.2020 | 14:38
10:02
Gürkan Kubilay: "Bir İnsanın Sağlığı Her Şeyden Önemli" 29.04.2020 | 14:21
10:43
Bülent Uygun, Canlı Yayında Eşine Şiir Okudu 29.04.2020 | 14:21
10:12
Gürkan Kubilay: "Bir Hekim Olarak Ben Bu Maçları Asla Oynatmam" 29.04.2020 | 14:20
07:51
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 29.04.2020 | 09:52
09:34
Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile anlaştı mı? İşte son durum 28.04.2020 | 23:07
08:22
Bülent Uygun'dan canlı yayında sürpriz 28.04.2020 | 19:57
10:10
Emre Bol, Emre Kılınç Ve Mert Hakan Yandaş'ın Yeni Takımını Açıkladı 28.04.2020 | 16:43
01:08
Trabzonspor Giorgi Chakvetadze'yi gündemine aldı 28.04.2020 | 15:26
01:46
Galatasaray'da gündem maaş indirimi 28.04.2020 | 15:24
00:45
Galatasaray'ın gözü Enes Ünal'da 28.04.2020 | 15:22
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a, Premier Lig'e bu sezon yükselen ve başarılı bir dönem geçiren Sheffield United kanca attı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve başarısını taçlandırmayı hedefleyen İngiliz ekibinin teknik direktörü Chris Wilder, Altay'ı istiyor.