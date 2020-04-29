Altay Bayındır İçin Premier Lig İddiası

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'a, Premier Lig'e bu sezon yükselen ve başarılı bir dönem geçiren Sheffield United kanca attı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı ve başarısını taçlandırmayı hedefleyen İngiliz ekibinin teknik direktörü Chris Wilder, Altay'ı istiyor.