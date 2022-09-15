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OTOMATİK OYNAT
00:34
Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
00:34
Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:40
00:32
Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
00:27
Rennes - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:33
10:17
Lucas Torreira: "Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım" | Video 15.09.2022 | 14:27
02:16
Murat Sancak: "Balotelli erken gitseydi, Suarez geliyordu" | Video 15.09.2022 | 14:22
01:32
Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video 14.09.2022 | 22:11
01:01
Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Real Madrid - Leipzig Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Shakhtar Donetsk - Celtic Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Chelsea - Salzburg Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Milan - Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
01:01
Rangers - Napoli Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:58
07:44
00:37
05:29
Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Cluj - Sivasspor maçını şifresiz olarak TV 8,5 canlı olarak www.tv8bucuk.com adresinden izleyebilirsiniz.