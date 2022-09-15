Cluj - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE

Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Cluj - Sivasspor maçını şifresiz olarak TV 8,5 canlı olarak www.tv8bucuk.com adresinden izleyebilirsiniz.