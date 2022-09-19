Dursun Özbek: "Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" | Video
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in milli takım forması giyebilmesi için temaslarının sürdüğünü söyledi. Özbek, "Temasımız, çabamız Yusuf Demir'in Türk milli takımına kazandırılması" dedi.