Video Spor Dursun Özbek: "Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" | Video

19.09.2022 | 14:07

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in milli takım forması giyebilmesi için temaslarının sürdüğünü söyledi. Özbek, "Temasımız, çabamız Yusuf Demir'in Türk milli takımına kazandırılması" dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aras Kargo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in, Türk statüsünde oynaması için temaslarının sürdüğünü ve genç futbolcunun milli takıma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Yusuf Demir ile ilgili elbette temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz, çok genç. Bu genç yaşta son derece başarılı hamleleri, başarılı performansı olmuş. Özellikle Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. Federasyonumuzun buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Neticede temasımız, çabamız Yusuf Demir'in Türk milli takımına kazandırılması ve performansı ile milli takımda başarı getirmesi yönünde olacaktır" şeklinde konuştu.

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