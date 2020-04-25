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Sörloth'a özel karantina programı 25.04.2020 | 14:50
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Galatasaray'da 4 kiralık isim için karar verildi! 25.04.2020 | 14:47
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Galatasaray'a Sivasspor'dan üç yerli! 25.04.2020 | 14:41
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"Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020 | 14:37
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Serdar Sarıdağ: "Burak Yılmaz, Beşiktaş İle Para Konuşmaz" 25.04.2020 | 13:29
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Eczacıbaşı VitrA'dan esprili paylaşım 25.04.2020 | 13:09
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Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020 | 13:01
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Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 25.04.2020 | 12:23
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Hikmet Karaman: Yabancılar maça çıkmak istemeyebilir 24.04.2020 | 23:48
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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Flaş Açıklama! 24.04.2020 | 17:05
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Osman Çakmak: "Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyoruz" 24.04.2020 | 17:05
01:21
Trabzonspor'un şampiyonluk rotası 24.04.2020 | 15:59
01:20
Beşiktaş'ta kaleci arayışları 24.04.2020 | 15:58
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Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı 24.04.2020 | 15:58
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Fenerbahçe 3 Hırvat hocayı gündemine aldı 24.04.2020 | 15:58
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, sosyal medya hesabından oyuncusu Yasemin Güveli'nin verdiği röportajda yaşadığı dil sürçmesini son günlerde trend olan bir video ile birleştirerek paylaştı. Paylaşıma "Seni çok seviyoruz Yasemin" notunu düşen Eczacıbaşı VitrA'nın bu paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı.