Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! İmzalar atılıyor | Video
Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getirmeye hazırlanıyor. Habere göre Yunan ekibi, deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim ile görüşmelere başladı. Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bu teklife nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor. Fatih Terim'in 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya giderek sözleşme imzalayacak. Öte yandan Panathinaikos Basketbol Takımını yine eski Galatasaray koçu Ergin Ataman çalıştırmakta.
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