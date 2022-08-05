Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus'tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video
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Trabzonspor 4-0 Sivasspor (Süper Kupa - Maç Özeti) 30.07.2022 | 23:31
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GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
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Trabzonspor, Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı 30.07.2022 | 22:06
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Trabzonspor, Süper Kupa'da Cornelius'un golüyle ile öne geçti 30.07.2022 | 21:36
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UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, Kadıköy'de Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln'ün (2) attığı gollerle 3-0 galip gelerek tur için avantaj sağladı.