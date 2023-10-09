İsmail Yüksek: "Bu sezon şampiyonluk istiyoruz" | Video 09.10.2023 | 08:51 Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Kasımpaşa karşısında galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takımda herkesin şampiyonluk için çok istekli olduğunu söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, galibiyet için mutlu olduklarını vurgulayarak milli takım ile ilgili de konuştu. A Milli Futbol Takımı'na yeni gelen teknik heyetin hayırlı olmasını dileyen Yüksek, "Yoğun takvimde kazasız atlattığımız için daha da mutluyuz. Hocamızın söylediği gibi; galibiyet serilerini saymayı artık bıraktık. Galibiyet alışkanlığı almak da çok değerli. Bir bütün olarak çok iyi şekilde devam ediyoruz. Artık bu maçı unutup milli takıma odaklanmak gerekiyor. Orada da tüm takım arkadaşlarım ve ben ülkemizi gururlandıracak sonuçlar alırız. Avrupa Şampiyonası bizim için çok değerli, oraya hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur" dedi.

"LİVAKOVİC'E 'KAZANAN TARAF BİZ OLACAĞIZ' DEDİM"

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaşacağı Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic ile maç hakkında konuştuklarını söyleyen İsmail Yüksek, "Tabii ki önceden konuştuk. Onlar da iyi hazırlanacaklarmış. Biz de iyi bir takımız. Çok değerli oyuncularımız ve çok değerli ekibimiz var; yeni geldiler onlar da heyecanlı. İnşallah iyi bir sonuç olur bizim için. Livakovic ile maç içerisinde de konuşacağız. Kendisine dedim 'kazanan taraf biz olacağız' ama bakalım, aramızda şakalaştık" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR İYİ OLUNCA, OYUN DA İYİ OLUYOR"

Takım arkadaşlarından çok şey öğrendiğini belirten genç oyuncu, "Tüm takım arkadaşlarım sahada, gerçekten elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Onlarla oynadığım için tabii ki mutluyum. Onlardan bir şeyler öğreniyorum. Sürekli konuşuyoruz, nasıl daha iyi olabiliriz diye. Sonuçlar iyi olunca, oyun da iyi oluyor. Biz de çok mutluyuz, umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"HATA YAPILDIĞI ZAMAN TÜRKLERİN ÜZERİNE KALIYOR"

İsmail Yüksek, gelişimi ile ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Her geçen gün kendi pozisyonumla ilgili araştırmalar yapıyorum. Saha içerisinde de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum; oynadığım oyunculardan, izlediğim oyunculardan. Kötü mücadele etmemeye çalışıyorum. Milli takımda da iyi bir konuma geldik artık. Mutluyum, umarım bu performansım devam eder. Kötü oynadığım zamanlar da gelecek, artık bu Türk oyunculara özellikle 3 Türk kuralı bizi çok yoruyor. Herkes 3 Türk'e odaklanıyor. Hata yapıldığı zaman Türklerin üzerine kalıyor nedense. Biz Türkler olarak elimizden geleni sahada yapmaya çalışıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama hiçbir zaman mücadeleden kaçmıyoruz."

"UMARIM İYİ BİR BİRLİKTELİKLE İYİ SONUÇLAR ALIRIZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Montella ile bir görüşmem olmadı. Milli takıma gidince görüşeceğim. Kendisini Adana Demirspor'dan tanıyoruz. Ülkemizi ve ülke futbolunu biliyor. Gidince umarım iyi bir birliktelikle iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BU SEZON HERKES ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

Başarılı orta saha, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde uyguladığı rotasyonla ilgili, "Oynayan oynamayan herkes sahanın içerisinde mücadelesini veriyor. Dışarıda bekleyen de hazır olmak durumunda. Çünkü çok değerli bir ekip, forma aslanın ağzında dedikleri tabir bu. Bu sezon herkes çok istekli, şampiyonluk için. Saha içerisinde de bunu görüyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.