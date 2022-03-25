Portekiz Türkiye 3-1 | Maç Özeti ve golleri

2022 Dünya Kupası play-off maçında A Milli Takımımız Portekiz'e konuk oldu. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede, skor 2-2'ye gelebilecekken Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırması ve maçı 3-1 kaybetmemiz Dünya Kupası hayallerimizi suya düşürdü. Maçın ardından kaptan Burak Yılmaz, milli kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İşte Portekiz Türkiye maç özeti ve golleri.