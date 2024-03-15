Video Spor Selahattin Baki ve Ali Koç, Adliye'de | Video
Selahattin Baki ve Ali Koç, Adliye'de | Video

Selahattin Baki ve Ali Koç, Adliye'de | Video

15.03.2024 | 12:16

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

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