Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan hakeme sert sözler! "Katlettiler..."
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Ali Koç, Ali Şansalan'ı sert bir dille eleştirdi.