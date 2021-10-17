Video Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan hakeme sert sözler! "Katlettiler..."
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan hakeme sert sözler!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'tan hakeme sert sözler! "Katlettiler..."

17.10.2021 | 22:50

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Ali Koç, Ali Şansalan'ı sert bir dille eleştirdi.

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