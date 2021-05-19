Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı 'Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde'
19.05.2021 | 15:43

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Sizlerin nezdinizde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diyerek başladı. Erdoğan "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi.

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