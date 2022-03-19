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OTOMATİK OYNAT
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Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 19.03.2022 | 12:03
01:22
"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor" 19.03.2022 | 12:00
01:45
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı 19.03.2022 | 10:18
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım süreci böyle görüntülendi | Video 18.03.2022 | 09:02
02:59
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor 18.03.2022 | 00:02
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Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u törenle karşıladı 14.03.2022 | 17:17
21:15
Cumhur İttifakı seçim yasası çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı 14.03.2022 | 11:29
02:18
Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor 14.03.2022 | 10:44
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Çırağan'daki ağaç katliamının görüntüleri ortaya çıktı! 13.03.2022 | 23:32
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İstanbul Valisi duyurdu! İstanbul'da 'turuncu' alarm kalktı 13.03.2022 | 20:27
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Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti 13.03.2022 | 18:19
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.