Şırnak Gabar'da 1 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede yeni keşif potansiyeli yüksek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı Şırnak'ta, Gabar Dağı'nın zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol kuyusu, düzenlenen törenle hizmete alındı.
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