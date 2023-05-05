Video Türkiye Şırnak Gabar'da 1 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede yeni keşif potansiyeli yüksek | Video
Şırnak Gabar'da 1 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede yeni keşif potansiyeli yüksek | Video

Şırnak Gabar'da 1 milyar varil petrolün bulunduğu bölgede yeni keşif potansiyeli yüksek | Video

05.05.2023 | 10:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı Şırnak'ta, Gabar Dağı'nın zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol kuyusu, düzenlenen törenle hizmete alındı.

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