ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
01:01
02:57
Müteahhitlerin alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video 02.09.2021 | 22:32
01:30
Akdeniz fokunun ahtapot avı kamerada | Video 02.09.2021 | 22:21
00:29
ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video 02.09.2021 | 19:27
05:25
01:38
00:33
Satın alma bahanesiyle incelediği bileziği böyle çalıp kaçtı | Video 02.09.2021 | 16:25
01:15
Yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda | Video 02.09.2021 | 16:19
01:03
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı | Video 02.09.2021 | 16:19
01:19
00:41
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video 02.09.2021 | 15:46
03:19
07:55
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a ilk veda Ses Tiyatrosu’nda | Video 02.09.2021 | 14:58
00:03
Muğla’da iki farklı noktada orman yangını | Video 02.09.2021 | 14:24
00:44
Zonguldak'ta caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı | Video 02.09.2021 | 14:22
04:02
03:43
Malatya'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video 02.09.2021 | 13:46
01:40
Dondurma dolabından 95 şişe sahte alkol çıktı | Video 02.09.2021 | 13:46
Bu sene tüm dünya doğal afetlerle boğuşurken, ABD'de etkisini gösteren Ida Kasırgası yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, ülke genelindeki yoplam ölüm sayısı en az 28 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı. Ayrıca yerel basının geçtiği haberlere göre New Jersey'de sel sularının bastığı 2 evde patlama meydana geldi. ABD'li vatandaşlar yetkili birimlere binlerce yardım çağrısı bıraktı.