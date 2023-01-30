Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu | Video
Elazığ'da iki arkadaş olta ile 36 kilo ağırlığında 1 metre 16 santimetre uzunluğunda turna balığını tuttu.
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