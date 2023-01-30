Amatör balıkçı olta ile 1.16 metre uzunluğunda turna balığı tuttu | Video 30.01.2023 | 12:29 Elazığ'da iki arkadaş olta ile 36 kilo ağırlığında 1 metre 16 santimetre uzunluğunda turna balığını tuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da olta balıkçılığı yapan iki arkadaş, cumartesi günü Keban Barajında balık tutmaya gitti. İki arkadaş oltasına takılan devasa balığı yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda kenara çekmeye başardı. Balıkçılar, gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Tutulan turna balığının yaklaşık 36 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1 metre 16 santimetre uzunluğunda olduğunu görüldü. İki arkadaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.