Boğaz'a sıfır hayalet bina! Bir zamanlar kralları ağırlıyordu şimdi yağmalanıyor

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
05:24
01:08
Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada 30.09.2021 | 09:18
02:37
Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video 30.09.2021 | 11:07
00:26
14:32
01:07
Serçelerin muhteşem göçü böyle görüntülendi | Video 30.09.2021 | 10:34
03:18
02:17
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 30.09.2021 | 09:23
03:13
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 30.09.2021 | 10:16
02:48
07:38
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 09:51
00:52
Sokakta alacak verecek infazı | Video 30.09.2021 | 10:07
00:57
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 30.09.2021 | 09:52
05:07
Milyonlarca kez izlenen görüntünün sahibi konuştu | Video 30.09.2021 | 09:51
01:31
'Edison'un icadının son ustası: Gramofon Mustafa 30.09.2021 | 09:36
00:26
Mersin bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü 30.09.2021 | 09:18
02:03
02:35
01:52
Beyzbol sopalı saldırgan trafikte dehşet saçtı | Video 30.09.2021 | 08:47
Bir zamanlar Belçika Kralı Philippe'nin ağırlandığı AkSigorta'nın eski genel müdürlük binası bugünlerde çevreye adeta korku ve dehşet saçıyor. Uzun süredir kaderine terk edilmiş halde bırakılan tarihi bina, yağmacıların ve madde bağımlılarının meskeni haline gelmiş durumda. Binada paraya dönüştürülecek ne varsa sökülüyor ve İstanbul'un gözü önünde kamyonetlere yüklenip götürülüyor. Çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın önünde yürümek ise adeta ölüme meydan okumak anlamına geliyor. Binadan düşen moloz parçaları hem çevre esnafının hem de vatandaşların kabusu haline gelmiş durumda.