Boğaz'a sıfır hayalet bina! Bir zamanlar kralları ağırlıyordu şimdi yağmalanıyor

Bir zamanlar Belçika Kralı Philippe'nin ağırlandığı AkSigorta'nın eski genel müdürlük binası bugünlerde çevreye adeta korku ve dehşet saçıyor. Uzun süredir kaderine terk edilmiş halde bırakılan tarihi bina, yağmacıların ve madde bağımlılarının meskeni haline gelmiş durumda. Binada paraya dönüştürülecek ne varsa sökülüyor ve İstanbul'un gözü önünde kamyonetlere yüklenip götürülüyor. Çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı binanın önünde yürümek ise adeta ölüme meydan okumak anlamına geliyor. Binadan düşen moloz parçaları hem çevre esnafının hem de vatandaşların kabusu haline gelmiş durumda.