Bursa TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü
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Bursa'da bir inşaatın şantiyesinde çalışan Şerif Özdemir (39), forkliftin TIR'dan indirdiği bir buçuk ton ağırlığındaki elektrik trafosunun üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Yalova Yolu Caddesi'ndeki bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Şantiyeye kurulmak üzere TIR'la getirilen bir buçuk ton ağırlığındaki elektrik trafosunu indirmek isteyen forklift operatörü T.Ç. (30) yükü kaldırdı. T.Ç.'nin indireceği sırada, dengenin bozulmasıyla trafo, forkliftin yanındaki Şerif Özdemir'in üzerine düşerken, yanındaki iki arkadaşı da kaçarak kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyedekiler seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş arkadaşları tarafından trafonun altından çıkarılan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Şerif Özdemir, dün akşam kılınan cenaze namazının ardından, Karapınar Mezarlığı'nda defnedildi. Polis tarafından gözaltına alınan forkliftin operatörü T.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. İnşaattaki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturmaya ise Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.