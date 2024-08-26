Video Yaşam Bursa'da iş esnafı çileden çıkartan bu driftin bedeli ağır oldu!
Bursa'da iş esnafı çileden çıkartan bu driftin bedeli ağır oldu!

Bursa'da iş esnafı çileden çıkartan bu driftin bedeli ağır oldu!

26.08.2024 | 11:52

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil sürücüsü işyeri sahiplerini çileden çıkardı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, ehliyeti olmayan araç sürücüsüne toplam 58 bin 187 TL para cezası kesti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 63. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü daha sonra bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi.


Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede drift atan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sürücü M.B.'nin yapılan kontrollerinde ehliyeti olmadığı ve çeşitli maddelerden 58 bin 187 TL para cezası yazıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da iş esnafı çileden çıkartan bu driftin bedeli ağır oldu! 00:11
Bursa'da iş esnafı çileden çıkartan bu driftin bedeli ağır oldu! 26.08.2024 | 11:52
Elazığ’da öğrencilerin ürettiği otonom robot 1 buçuk ton yük kaldırabiliyor 03:19
Elazığ'da öğrencilerin ürettiği otonom robot 1 buçuk ton yük kaldırabiliyor 26.08.2024 | 11:15
İzmir’de eşine ve çocuğuna motosiklet çarpan adam çileden çıktı! O anlar kamerada... 01:46
İzmir'de eşine ve çocuğuna motosiklet çarpan adam çileden çıktı! O anlar kamerada... 26.08.2024 | 10:54
Adana’da halı sahada beyin kanaması... Röveşata sonu oluyordu! 06:20
Adana'da halı sahada beyin kanaması... Röveşata sonu oluyordu! 26.08.2024 | 10:54
Bursa’da drift atarak trafiği böyle tehlikeye düşüren sürücü kamerada 00:11
Bursa'da drift atarak trafiği böyle tehlikeye düşüren sürücü kamerada 26.08.2024 | 10:08
Kütahya’da sıcaktan bunalınca klimalı iş yerine giren sokak köpeği kamerada! 01:47
Kütahya'da sıcaktan bunalınca klimalı iş yerine giren sokak köpeği kamerada! 26.08.2024 | 10:08
Edirne’de kamyonet ile motosiklet çapıştı: 1 ölü, 1 yaralı 02:07
Edirne'de kamyonet ile motosiklet çapıştı: 1 ölü, 1 yaralı 26.08.2024 | 10:10
Bursa’da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada 00:25
Bursa'da kadınların birbirine girdiği kavga kamerada 26.08.2024 | 09:40
Hatay’da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu! 03:57
Hatay'da hırsızlara karşı ilginç çözüm: Aracı çalınmasın diye konteynerin üzerine koydu! 26.08.2024 | 09:29
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 06:18
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 26.08.2024 | 08:35
Ankara’da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı 01:32
Ankara'da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı 26.08.2024 | 08:52
İstanbul Tuzla’da valeler ve araç sürücüsü arasındaki sopalı tekmeli kavga kamerada! 00:54
İstanbul Tuzla'da valeler ve araç sürücüsü arasındaki sopalı tekmeli kavga kamerada! 26.08.2024 | 08:36
Kocaeli’de silahlı saldırı! Çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti 03:40
Kocaeli'de silahlı saldırı! Çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti 26.08.2024 | 08:36
Ankara’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 00:23
Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı 26.08.2024 | 08:45
Balıkesir Gönen’de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 00:42
Balıkesir Gönen'de baba dehşeti: Kızını boğarak öldürdü 26.08.2024 | 08:36
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 03:11
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! Milyoner’de yarışmacı öyle bir karar verdi ki… 25.08.2024 | 23:02
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! 01:24
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan yaratan 300 bin TL’lik soru! 25.08.2024 | 23:06
Bursa’da tarla dönüşü traktör devrildi: 1’i ağır 6 yaralı 00:53
Bursa'da tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı 25.08.2024 | 17:51
Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu 00:46
Kırıkkale’de yaralı bal porsuğu bulundu 25.08.2024 | 16:12
8 yaşındaki Narin Güran’ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 01:31
8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor 25.08.2024 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA