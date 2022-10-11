Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve "İsveç oturağı"yla kurtarıldı | Video
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.