Video Yaşam Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve "İsveç oturağı"yla kurtarıldı | Video
Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve

Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve "İsveç oturağı"yla kurtarıldı | Video

11.10.2022 | 21:48

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

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Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi çöktü. 2 işçi 12'nci katta iskeleye tutunarak düşmekten kurtuldu. Çökme tehlikesinin sürmesi nedeniyle hareket edemeyen işçiler için bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri 54 metrelik merdivenli araçla kurtarıldı, diğer işçi ise merdivenli araçla ulaşılamayınca, kendisine atılan ve 'İsveç oturağı' denilen emniyet kemeriyle çekilerek kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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