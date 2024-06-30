Video Yaşam Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü | Video
Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü | Video

Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü | Video

30.06.2024 | 08:54

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde düzenlenen off-road gösterisi büyük bir ilgi gördü.

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Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve 27 Haziran günü startı verilen 5.Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali, yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını bir arada buluşturdu. Festivalde yamaç paraşaütü, dağcılık, kaya tırmanışı gösterisi, off-road gösterisi, rafting gösterisi ve voleybol turnuvası ile bir çok sporcunun uğrak noktası oldu. Program kapsamında ilçe merkezindeki Bayraktepe Yolunda 5 aracın katılımı ile off-road gösterisi yapıldı.

Yapılan gösteriye Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir de yarış araçlarını bizzat sürerek sporcuların yaşamış olduğu heyecana ortak oldu.

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