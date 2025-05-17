Video Yaşam Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video

Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada | Video

17.05.2025 | 11:00

Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına "Hakkınızda açılacak dava var, icra takibi başlatılmaması için 0539... numarası ile acil irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hukuk Bürosu" şeklinde gönderilen kısa mesajlar üzerine başlayan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Polis şafak vakti çete üyelerine lüks ofisinde baskın yaptı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşları "icra takibi başlatılacağı" tehdidiyle korku ve paniğe sevk ettikleri, verilen IBAN numaralarına para yatırmalarını sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, oltalama yöntemiyle (phishing) çok sayıda kişiye SMS gönderdiği, geri dönüş yapan vatandaşlara gerçek bir hukuk bürosu ile görüşüyor izlenimi vererek dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri, "dosya bugün kapanmazsa icraya verileceksiniz" gibi ifadelerle acil ödeme yapmaları için baskı kurdukları öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin, müştekilerden tahsil ettikleri paraları üçüncü kişilerin banka hesaplarına veya kripto para hesaplarına aktararak izlerini kaybettirdikleri de ortaya çıktı.

DAİRE KİRALAYIP LÜKS OFİSLERDE OPERASYON YÜRÜTMÜŞLER
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılığı organize eden şüphelilerin İstanbul Esenyurt'ta kiraladıkları lüks daireleri ve ofisleri çağrı merkezi (call center) gibi kullandıkları belirlendi.

Yapılan operasyon sonucunda: 7 şüphelinin müştekilerle birebir iletişim kurarak, düzgün diksiyon ve hukuk terimleriyle konuşarak karşı tarafı ikna eden asıl dolandırıcılar olduğu, 1 kişinin call center olarak kullanılan daireyi kiralayan şahıs olduğu, 12 şüphelinin ise banka hesaplarını temin eden, kullandıran ve para transferlerini yöneten kişiler olduğu tespit edildi.

12'Sİ TUTUKLANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, dijital materyal, banka kartı ve nakit para ele geçirildi. Delilleri yok etmek isteyen bazı şüphelilerin, 7. katta bulunan ikametten laptop ve cep telefonlarını pencereden attığı, bu cihazların da muhafaza altına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden:12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ev hapsi aldı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını önemle hatırlattı.
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