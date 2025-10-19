Video Yaşam Dünyanın en pahalı baharatı safranın kilogramı 600 bin liradan satılacak | Video
19.10.2025 | 15:02

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın kilogramı, 600 bin liradan satışa sunulacak.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 600 bin liradan satılacak.
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik." dedi.

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz." diye konuştu.

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirterek, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız." ifadelerini kullandı.

