Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Elazığ’da tek katlı bir evde, odun sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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