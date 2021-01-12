Video Yaşam Eren Bülbül’ün annesinden Eren Operasyonlarına katılan Mehmetçiklere dua | Video

Eren Bülbül’ün annesinden Eren Operasyonlarına katılan Mehmetçiklere dua | Video

Eren Bülbül’ün annesinden Eren Operasyonlarına katılan Mehmetçiklere dua | Video
12.01.2021 | 15:41

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Terör örgütü mensuplarına yönelik Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün başlatılan ve Trabzon’un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’e ithafen ‘Eren Operasyonları’ ismi verilen operasyonlara katılan Mehmetçikler’e Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Trabzon’dan dua ve mesaj gönderdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık" açıklamasının ardından kamuoyuna duyurulan Eren Operasyonları ile ilgili şehit Eren Bülbül'ün annesi duygularını dile getirdi.


Anne Ayşe Bülbül, bu yapılan operasyonların oğlu Eren'i geri getirmeyeceğini hatırlatarak "Eren'in acısını bana unutturmayacak ama yine de benim yüreğime su serpiliyorlar bu operasyonlarla. Benim yavrumu unutmamaları bir anne olarak beni gururlandırıyor. Çünkü benim yavrumun burada yaptığı gösterdiği cesaret unutulmaz. Onun 15 yaşında yaptığını ben bile yapamazdım. Onu Türkiyemiz unutmasın. Benim yavrum da vatanı için şehit oldu" dedi.


Operasyondaki askerlere de Trabzon'daki evinden dua ve mesaj gönderen anne Bülbül "Allahım onların ayağını taşa değdirmesin, burunlarını bile kanatmasın. Benim yavrumun kanını yerde bırakmasınlar. Allahım onlara uzun ömürler versin. Dualarım onlarla. Allahım onları ailelerine bağışlasın. Sadece Eren'in değil tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar. 3,5 yıl bana 50 yıl gibi geliyor. Bu şehit analarının ne günahı vardı. Şehitlerimizin kanını yerden bırakmayan Mehmetçiklerimize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum" diye konuştu.

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