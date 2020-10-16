Video Yaşam Ermenistan’ın vurduğu Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi | Video

Ermenistan’ın vurduğu Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi | Video

Ermenistan’ın vurduğu Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi | Video
16.10.2020 | 17:35

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Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Terter kent merkezinde meydana gelen yıkım görüntülendi.

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Azerbaycan-Ermenistan arasında varılan ateşkes, Ermenistan tarafından defalarca ihlal edildi. Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek çatışmaları sürdürürken saldırılarını gerçekleştirdiği bölgelerde hasar meydana geldi. Ermenistan ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi. Gün içerisinde yüzlerce roket ve havan mermisinin isabet ettiği Terter kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerinin büyük hasar aldığı görüldü. Sivillerin çoğu kenti terk ederken, bazı siviller ise evlerindeki sığınaklarında hayat mücadelesi veriyor.
Terter'deki evlerin çoğunda saldırılardan korunmak için sığınak bulunuyor. Bölgenin büyük tahribata uğradığı görülürken sivil yerleşim yerlerinde de büyük yıkım gözler önüne serildi.

Terter'de evinin sığınağında Ermenistan'ın saldırılarından korunmaya çalışan bir kişi, "3. Karabağ muharebesini görüyorum korkmuyorum, şehitlerden ve burada ölenlerden daha değerli değil canım. 73 yaşındayım sonuna kadar da burada olacağım. Çünkü biz haklıyız ve doğru tarafız, kimsenin toprağında gözümüz yok. Toprağımızı geri alıp, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. İnşallah iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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