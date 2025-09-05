Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video
Erzincan’da Samet Polat’ın bahçesinde beslediği civcivlerin kaybolma nedeni şaşırttı. Tilkilerden şüphelenen Polat, civcivleri bir kirpinin yediğini fark etti.
Polat, civcivlerinin yendiği anlara ilişkin görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kirpinin civcivleri yediği anlar yer alırken, Polat'ın kirpi ile diyaloğu beğeni topladı.
