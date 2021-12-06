Video Yaşam Eşi tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı: Kendi mezarımı kazdırdı | Video
Eşi tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı: Kendi mezarımı kazdırdı | Video

Eşi tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı: Kendi mezarımı kazdırdı | Video

06.12.2021 | 22:24

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Gaziosmanpaşa’da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınan ve özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan Ayşegül Geçim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Şiddet gören ve 4 çocuğu bulunan Ayşegül Geçim, “Seni öldüreceğim, seni vuracağım dedi. Bu sefer beni boğmaya tokatlamaya başladı. Ben darp raporu da aldım. Beni silahla esir aldı. Polisler geldikten sonra bir şekilde kurtuldum” dedi. Gaziosmanpaşa’da Pazar sabahı saat 07:00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesinde İsmail G., dini nikahlı eşi Ayşegül Geçim’in kaldığı eve gelip zorla içeriye girmişti. Eve girmesiyle eşi tarafından saldırıya uğrayan Ayşegül Geçim o esnada İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulamasını (KADES) arayarak polise ulaşıp yardım istemişti. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi almış, özel hareket ekipleri ise eve yönelik operasyon düzenlemişti. Ayşegül Geçim, özel hareket ekiplerinin operasyonunda İsmail G.’nin dirseğinden vurularak etkisiz hale getirilmesiyle kurtarılmıştı.

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