Eskişehir’de çirkin saldırı! Depremzedelerin astığı Türk bayrağını parçaladılar: Gözyaşlarına boğuldu | Video
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. "Asrın felaketi"nin ardından Malatya'dan Eskişehir'e gelen depremzedelere evini açan Halit Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
01:34
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı | Video 23.05.2023 | 16:23
01:28
Bayrampaşa’da tuvalet kavgası cinayetle bitti | Video 23.05.2023 | 16:10
00:45
00:55
00:37
04:54
03:15
Tekirdağ'daki depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı | Video 23.05.2023 | 14:16
03:57
01:21
04:06
05:30
04:34
00:22
Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2023 | 10:26
01:23
Şişli’de kanlı kafeterya baskınında yeni gelişme | Video 23.05.2023 | 10:26
07:00
Halı sahada hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 23.05.2023 | 10:26
00:22
01:11
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2023 | 10:18
03:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 23.05.2023 | 10:18
03:26
Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video 23.05.2023 | 09:46