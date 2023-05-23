Eskişehir’de çirkin saldırı! Depremzedelerin astığı Türk bayrağını parçaladılar: Gözyaşlarına boğuldu | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. "Asrın felaketi"nin ardından Malatya'dan Eskişehir'e gelen depremzedelere evini açan Halit Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu.