Video Yaşam Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video

Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video
20.09.2021 | 21:24

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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Esra Erol’da’ bugün yine gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Samsun’da yaşayan Edanur Aygün, 10 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu Esra Erol, 19 yaşındaki Edanur’u annesine ve kardeşlerine kavuşturdu. İşte yaşananlar...

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