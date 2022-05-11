Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video

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İstanbul’da haklarında kesilmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2017 yılında FETÖ üyeliğinden aranması bulunan Ercan Çermik gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Metris Cezaevine gönderildi.
Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.