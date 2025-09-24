Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü "pes" dedirtti | Video
Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü

24.09.2025 | 10:29

Gaziosmanpaşa'da yasak olmasına rağmen bisiklet yoluna tırı park eden sürücü büyük tepki topladı. Kısa sürede yakalanan sürücüye idari para cezası kesildi.

Gaziosmanpaşa'da Gaziosmanpaşa Caddesi mevkinde bir tırın bisiklet yoluna park edildiği belirlendi. Aracın görüntülerinin sosyal meydaya yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün park etmesi yasak olan bisiklet yoluna aracı park ettiği tespit edildi. Aracın plaka bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen M.C. (40) isimli sürücü yakalandı. Sürücüye yönelik "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek"ten idari para cezası uygulandı.
