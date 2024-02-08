Video Yaşam İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video
İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video

İş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam ilgi odağı oldu | Video

08.02.2024 | 09:19

Ardahan’da iş yerlerinin önünde yaptığı 2 metrelik kardan adam ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kentte 2 gün boyunca devam eden yağışın ardından, Kongre caddesinde işyeri sahibi Metin Çelik iş yerinin önünde 2 metrelik kardan adam yaptı. Yaklaşık 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını söyleyen Çelik ilk defa böyle yoğun kar yağışıyla karşılaştığını söyledi.

Çelik, ''25 yıldır Ardahan'dayım ilk defa bu yoğunlukta kar yağdığını gördüm. Kar Ardahan'ın bir güzelliği. İlk defa Ardahan'da böyle büyük bir kardan adam yapıldı. Neden ilk defa böyle bir kardan adam yapıldı; çünkü ilk defa böyle kar yağdı. Hep soğuklardan, buzlanmadan ve dondan çekinirdik ama şimdi yumuşak kar ve sıcak hava çocuklar için en güzel mutluluk. İnşallah çocuklar kardan adamı ziyaret ederek burada kar topu oynarlar. Ardahan'ın güzelliği de bu'' dedi.

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