İstanbul Fatih'te gaspçı, genç kıza kabusu yaşattı! O anlar kameraya yansıdı | Video

İstanbul Fatih’te yurtdışına para transferi yapan bir dövizciye gelen maskeli gaspçı elindeki bıçakla çalışan kadını korkutup kasadan yaklaşık 5 bin doları alarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli İlhan D. (33)yi gözaltına aldı.

Fatih'te 24 Ağustos günü sabah 10:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yurtdışına para transferi yapan iş yerine gelen maskeli bir şahıs işlem yaptırmak istedi. Ancak çalışan kadın kimliksiz işlem yapılmadığını söyleyince şahıs çıkıp gitti. 5 dakika sonra elinde bıçakla tekrar geldi. İş yerinde çalışan Joudı H. (19) 'ye bıçak sallayıp kasadaki yaklaşık 5 bin doları ve çalışana ait cep telefonunu alıp kaçtı.

AYNI GÜN YAKALANDI

Yaşadığı şoku anlatan Joudı H. hemen polisi arayıp durumu anlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektifleri incelenen kamera görüntülerinin ardından şüphelinin peşine düştü.

Kaçan şüpheli aynı gün içerisinde yine Fatih'te saklandığı adreste gözaltına alındı.

TIRAŞ OLUP KILIK DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada 4 bin 926 dolar ele geçirildi. Gaspçı İlhan D.'nin paranın sadece 50 dolarını bozdurduğu onunla da tıraş olup kılık değiştirmek istediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.