İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Kumburgaz'daki bina duvarı böyle yıkıldı | Video 24.04.2025 | 08:58 İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.