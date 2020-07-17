Video Yaşam İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video

İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video

İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video
17.07.2020 | 10:43

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İstanbul Pendik’te bir şahıs yolculuk yapmak için bindiği minibüsün koltuğunda unutulan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Minibüs şoförü, telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izleyince fark etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Pendik'te bir hatlı minibüste geçtiğimiz günlerde yaşandı. Minibüs şoförünün aracında arızalanan bir kısmı tamir etmeye çalıştığı sırada cebindeki telefonu çıkarıp koltuğa koydu. Daha sonra sürücü koltuğuna geçen şoför, cep telefonunu koltuğun üzerinde unuttu. Minibüse binen yolculardan biri koltuk üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Şahıs önce koltuğa oturarak cep telefonunu saklamaya çalıştı. Ardından kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izleyince fark eden minibüs şoförü polise giderek şikayetçi oldu.


Telefonu çalınan minibüs şoförü, "Arkamdaki koltukta telefon unutuldu. Telefon benim zaten. Aracın şurasında arıza vardı onunla uğraşıyordum. Koltuğa koymuştum koltuğun üzerinden çalmışlar. Çalan kişi de yolcuymuş. Yapılan terbiyesizliği kınıyoruz. Yapan arkadaş hakkında polise zaten bilgiler verildi" dedi.


Minibüste yolculuk yapan şahsın koltukta unutulan telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüse binen şahıs koltukta unutulan cep telefonunu fark ediyor ve koltuğa oturuyor. Ardından cep telefonunu çalıyor.

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