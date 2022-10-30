Video Yaşam İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video
İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video

İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video

30.10.2022 | 09:47

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli bankalar adına sahte çek hazırlayarak piyasaya sürülmeye hazır bin 170 sahte çek ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklanırken şüphelilerden E.Ş.’nin 7 ayrı suçtan hakkında aranması olduğu belirlendi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.D. ve E.Ş. adlı kişilerin sahte çekle insanları dolandırdığı belirlendi. Çalışmaları derinleştiren jandarma ekipleri, yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet ettikleri belirlendi.

Şüpheli kişilerle birlikte sahte çek hazırladıkları adres de tespit edildi. Gerekli hazırlıkları tamamlayan jandarma ekipleri adrese operasyon yaptı. Operasyonda; Çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan bin 170 adet sahte çek, 1 adet kağıt kesim makinası, 1 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı düzeneği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN 7 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Sahte çek üreterek ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratan O.D. ve E.Ş, isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş'nin yapılan kimlik sorgulamasında 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

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