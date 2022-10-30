İstanbul’da sahte çek mafyasına jandarma operasyon: 2 gözaltı | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli bankalar adına sahte çek hazırlayarak piyasaya sürülmeye hazır bin 170 sahte çek ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklanırken şüphelilerden E.Ş.’nin 7 ayrı suçtan hakkında aranması olduğu belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.D. ve E.Ş. adlı kişilerin sahte çekle insanları dolandırdığı belirlendi. Çalışmaları derinleştiren jandarma ekipleri, yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet ettikleri belirlendi.

Şüpheli kişilerle birlikte sahte çek hazırladıkları adres de tespit edildi. Gerekli hazırlıkları tamamlayan jandarma ekipleri adrese operasyon yaptı. Operasyonda; Çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan bin 170 adet sahte çek, 1 adet kağıt kesim makinası, 1 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı düzeneği ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN 7 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sahte çek üreterek ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratan O.D. ve E.Ş, isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş'nin yapılan kimlik sorgulamasında 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.