İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme!
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İstanbul Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınan İranlı Zohreh M. adlı kadın adliyeye sevkedildi
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh M., restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından İran uyruklu Zohreh M., Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.